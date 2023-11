Investigan condiciones carcelarias en el Centro de Detención Carrizales Rucker

La familia de la reclusa fallecieda, Jacqueline Barocio de 25 años, quien se encontraba en custodia en la cárcel del condado Cameron, continúa pidiendo justicia al conocer los resultados de una investigación especial realizada por la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas.

Como parte del proceso de investigación relacionada con la muerte de Barocio, los inspectores de la Comisión de Estándares Carcelarios focalizaron su atención y revisaron el contenido de las cámaras de seguridad internas del Centro de Detención Carrizales Rucker en Olmito.

El documento emitido por la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas exige al Departamento del Sheriff del condado Cameron aplicar medidas inmediatas de corrección requeridas al encontrar deficiencias, especialmente después de revisar imágenes de las cámaras de seguridad por la muerte de una custodia, indicando que no existían suficientes rondas de vigilancia en el área donde se mantenía recluida.

De acuerdo al documento, las inspecciones realizadas no fueron hechas de manera presencial, debido a que las ventanillas de las celdas individuales se mantenían cubiertas y en ningún momento se observó al guardia intentar descubrirlas para observar a la reclusa.

"Yo ya sabía porque me lo decía a diario, pero me da dolor porque cuando la vi que estaba inflamada, golpes en la cabeza y uno se imagina que le hicieron. ¿Por qué me habla un sheriff que a las 6 de la mañana la encontraron y para decirme, no lo podía creer", comentó Verónica Aguilera, madre de Jacqueline Barocio.

La familia de la reclusa Jacqueline Barocio solicita una investigación a fondo que permita aclarar lo que pudo haber sucedido la última noche y madrugada en la celda donde se encontraba la reclusa.

Conforme avanzan los días, se incrementa la incertidumbre de la familia al conocer que tras el fallecimiento de Jacqueline Barocio existieron deficiencias por parte de la seguridad de los carceleros en la cárcel Carrizales Rucker en Olmito.