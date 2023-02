Juez ordena la reubicación del refugio de perros en Palmhurst

By:

in Noticias RGV

En Palmhurst, más de 100 perros en un hogar de refugio se encuentran en riesgo, en caso de no ser reubicados en un nuevo sitio para el próximo martes.

Esos perros están bajo el cuidado del equipo de rescate de todos los animales.

Jesus Meave es el fundador del equipo de rescate de Todos los Animales de Franklin.

"No somos la típica organización de rescate. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana," dijo Meave. "Salí al campo. Los recogemos, los cuidamos. Hay un protocolo que hacemos y luego, una vez que se cumple, pueden irse."

La organización funciona desde una casa en Palmhurst, donde actualmente tienen más de 100 animales a su cuidado.

"Tenemos perros, gatos, tenemos un cerdo por allá, solíamos tener un caballo aquí," dijo Meave.

La propiedad se encuentra al lado de varias casas, algo con lo que no están contentos los vecinos.

"Los perros van al baño a lo largo de los límites de la propiedad y mientras eso sucede, cuando llega el calor de los últimos tres años y el viento que viene del sur, es solo un olor constante," dijo Javier Villarreal, residente del vecino.

"Ni siquiera puedo disfrutar de mi patio trasero porque hay muchas moscas allí," dijo Paula Mendez, otro residente del vecino. "No tenemos nada en contra de los perros, nos gusta que los cuiden, pero hay mejores lugares para que lo tengan."

Los vecinos hicieron llegar sus quejas a la ciudad de Palmhurst, quien presentó una demanda contra meave el 20 y 21 de diciembre. Esa batalla legal todavía continúa.

El martes pasado, un Juez de Distrito Estatal ordenó que Meave moviera todos los animales fuera de la propiedad en Palmhurst.

Y la orden dice que, tiene hasta el próximo martes para cumplir las instrucciones del juez. Si no, la policía de Palmhurst puede llevarlos a otras instalaciones de control de animales o refugios de animales en otros municipios cercanos.

"Si hubiera podido mudarlos hace dos años, no estaría aquí. Si me hubiera podido mudar hace un año, no estaría aquí," dijo Meave.

Meave, dice que ha sido difícil encontrar una propiedad que satisface sus necesidades y se encuentre dentro de su presupuesto.

"Mi problema es que no tengo un lugar seguro para llevarlos. Tenemos la propiedad," dijo Meave. "No hemos podido mudarnos porque todavía no tenemos servicios públicos allí."

La nueva propiedad está en monte alto, pero dice que no estará lista en varios meses por demora en las labores de construcción.

"Cuidaremos de nuestros perros personales y podremos salvar a algunos, pero no podremos salvarlos a todos," dijo Meave.

Por esa razón, ahora pide ayuda a la comunidad.

"Converse con los líderes de la ciudad," dijo Meave.