La Caravana de Centroamérica Enfrentará Chequeo de Historial Criminal

in Hechos Valle

WESLACO – Miles de personas están en camino hacia los Estados Unidos procedente de Centroamérica.

El presidente Trump dice que algunos tienen antecedentes criminales.

Este fin de semana un hombre con una orden de aprensión por asesinato en los Estados Unidos fue detenido por un agente de la Border Patrol cuando intentaba cruzar ilegalmente.

Miles de personas como Ángel Torres, inmigrante de Centroamérica viene a Estados Unidos buscando trabajo.

“Mi proceso duró como tres años y medio para conseguir asilo político, no tenía visa de trabajo, no tenía nada” dice Torres.

Torres fue detenido por un agente de la patrulla fronteriza . El vino de Honduras a los Estados Unidos en el 2013.

El era un contador estudiando en la universidad pero los grupos criminales convirtieron su vida muy difícil.

“Existen algunos barrios donde no se puede entrar libremente. Por ejemplo, yo tenía una tía que vivía en uno de esos barrios y cuando queríamos visitarla de noche, teníamos que avisarle por teléfono para que ella pidiera permiso a los grupos criminales o extorsionadores para que dejaran pasar a su familia”, el explica.

La violencia está haciendo que mucha gente abandone sus países.

El presidente Trump dice que muchos de esos criminales se están mezclando con miembros de la caravana que se dirige hacia el norte. Dijo en un tweet “ criminales y gente del Medio Oriente están mezclados”.

Marcelino Medina un agente de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande dice que se verifican los antecedentes criminales de todos los que son detenidos.

Dentro de ese grupo de personas de Centroamérica existen dos grupos de criminales que hemos detectado,el "MS'13" y el "Calle 18".

Al rededor de 500 de 165,000 miembros fueron capturados ese año, lo que representa el 0.3% de ese grupo de inmigrantes.

Esos números no muestran aquellos que son criminales y los que no son, que entran a los Estados Unidos ilegalmente y no son detenidos.

Otros como ese hombre en el fin de semana, no tiene afiliación con pandillas.

De cualquier forma, inmigrantes como Torres conocen del peligro que les persigue fuera de su país.

"No voy a mentir, como en todos los países, existen personas buenas y malas, también creo que en esa caravana hay personas que necesitan irse de su país y gente que se mezcla y quieren dejar sus vidas de traficantes o delincuentes atrás o cosas así" dice Torres.

Torres continúa trabajando como cocinero en Posada Providenci. El se siente seguro en este país.