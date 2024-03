La Entrevista: Experto informa sobre la importancia de tener un filtro de agua

By:

El día de hoy, Juan Miranda, gerente de operaciones, Culligan Water of the Río Grande Valley, visito los estudios de Al Mediodía Valle para informar sobre la importancia de tener filtros de agua en nuestros hogares, como determinar la calidad del agua y qué tipo de filtro es necesario para obtener un agua purificada que sea saludable para beber al igual que para nuestra piel, cabello y hasta lavar los utensilios con los que come.

Vea el video para la entrevista completa.