La Entrevista: La carrera Wish Upon a Starr busca cumplir el deseo de los niños

Erica De La Cruz de RGV Make a Wish invita a la comunidad a participar en la carrera Wish Upon a Star 5K y 1K.

Rancho Viejo Resort and Country Club será el anfitrión del evento de 5K y 1K, el 2 de diciembre.

La carrera ayudará en conceder deseos que cambian la vida a los niños con enfermedades críticas. Esta será una carrera con tiempo cronometrado, y todos los participantes recibirán una camiseta y medalla gratis. Ofreceran premios para todos los grupos de edad, y también una rifa al final de la carrera.

El evento se llevará a cabo en 1801 S. 2nd Street, Suite 405 McAllen, Texas 78503

Para más información, visite la página de Facebook de MakeAWishFoundation.

Vea el video para el informe completo.