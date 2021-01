México fija récord de casos de COVID-19 por 2do día seguido

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - México sigue registrando incrementos récord en los casos de coronavirus, luego de que el jueves reportó 13.734 infecciones confirmadas en las últimas 24 horas, una cantidad que impuso una nueva marca por segundo día consecutivo.

Las autoridades también reportaron la cifra casi récord de 1.044 fallecimientos adicionales. En lo que va de la pandemia, el país ha registrado aproximadamente 1,49 millones de infecciones confirmadas y más de 131.000 muertes.

Los expertos dicen que esa cifra está muy por debajo de la real, dada la tasa extremadamente baja de pruebas diagnósticas que se realizan en el país, y los cálculos oficiales indican que la cantidad real es superior a los 180.000.

La campaña de vacunación en el país avanza con lentitud, con 4.444 inyecciones aplicadas el jueves, una tasa similar a la de días previos.

En la Ciudad de México, actual epicentro de la pandemia en el país, el 89% de las camas de hospital están ocupadas.

