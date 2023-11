Mecánicos recomiendan revisar la batería del auto antes de conducir debido a las altas temperaturas

By:

in Noticias RGV

A pocas semanas del inicio del nuevo ciclo académico, los mecánicos recomiendan a los conductores revisar hacer una revisión del carro para evitar fallas a la hora de llevar a los hijos a la escuela.

Debido a las altas temperaturas en el Valle, los mecánicos también recomiendan revisar la batería del auto para prevenir posibles inconvenientes en la carretera.

"Ya no es como antes, las baterías duraban cuatro o cinco años, ya no es el caso. Muchas de las veces necesitas revisar, llevarlo a un taller mecánico para que te lo revise porque a veces a donde está colocada la batería no la pueden ni ver" comenta David Muniz, mecánico de Pueblo Tires.

Otra recomendación del experto en autos es revisar la presión de las llantas, debido a que habitualmente deben de tener la presión recomendada según la calcomanía, la cual está ubicada muchas veces en el marco del lado del conductor.