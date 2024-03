Mujer reporta estafa en tienda de productos faciales en McAllen

Según su propia página de internet, “Adore” funciona como un tratamiento diseñado para la zona de los ojos, además se compromete a devolver la apariencia joven de la piel.

Esto fue lo que más le llamó la atención de la señora Antonia Rodríguez.

“Pase por el medio de lo que es el mall, entonces me salieron esas personas de la tienda Adore para ofrecerme sus productos”, explico Rodríguez. “Ya pasé y me ofrecieron una crema que yo la quería para los ojos, pero yo ya la tenía separada en otro lugar”.

Ella dice que los vendedores de manera insistente le siguen recomendando sus productos.

A pesar de que la señora Rodríguez se negaba recibir los productos, ella alega que los vendedores buscaban la manera de realizar la venta.

Los productos le salieron en dólares a un equivalente a $6,000 pesos. Ella pidió la conversión en pesos porque ella recibe sus ganancias en pesos mexicanos.

Rodríguez nos comenta que cuando ella dice que si a los primeros productos, el vendedor le muestra otras cremas, un equivalente a $8 mil pesos extra. Sin embargo, ella no estaba muy convencida.

Momentos después, comenta Rodríguez, llega otro vendedor con una maleta, el le ofrece otros productos

Finalmente, Antonia accedió a la compra.

“Ya salimos afuera a hacer el pago y me pasaron la tarjeta una vez, y luego otra”, contó Rodríguez. “¿La primera vez por los productos que me había enseñado afuera y luego por esa otra, y luego me dice oiga, pero se declinó la tarjeta y le digo yo como que se declinó que no pasó? Y dijo no bueno, pues se me hacía raro porque yo sí tenía dinero verdad".

Al creer que no tenía saldo suficiente, ella utiliza una tarjeta Americana, la cual si cubrió el monto total.

“Llegue a la casa inmediatamente revise el teléfono de México para ver mi banco, y pues vi que estaba la cuenta vacía”, Rodríguez dijo. “Entonces les hablé inmediatamente, y les digo ‘oiga, eran 43 mil pesos. 46 o 47’”.

A la señora Rodríguez le hicieron varios cobros en su cuenta de México. Regreso a la tienda y le dijeron que no le regresarían su dinero, ya que son políticas de la empresa, pero le regresarían el equivalente en productos, a lo que ella se negó y busco ayuda del buró de mejores negocios.

“Ahorita tenemos tres quejas de esta compañía”, explico Hilda Martínez, la presidenta del buro de mejores negocios. “Ahorita tiene un ‘F’ rating que le decimos, porque no han contestado ninguna de las quejas que hemos recibido. Todas son las mismas cosas, que compran los productos… pero el problema es que en el recibo tienen no reembolso”.

Noticias RGV se comunicó con la gerente de la tienda. Ella nos dijo que las personas se emocionan con las compras, y luego de llegar a su casa hacen conciencia sobre los gastos, pero ya es demasiado tarde.

La señora Rodríguez ahora levanto un reporte de policía, ya que su problema no ha sido solucionado desde el mes de enero.

Vea el video para el reporte completo.