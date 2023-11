Ofrecen asesoría para obtener una reducción de impuesto a la propiedad

Este martes 28 de noviembre, los propietarios de viviendas en Harlingen recibieron asesoría gratuita para acceder al nuevo crédito en el valor de sus propiedades y de esta manera llegar a un mayor número de contribuyentes para obtener un descuento en el pago de impuestos a la propiedad.

La oficina del recaudador de impuestos del condado Cameron, en colaboración de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces en Harlingen convocaron a un taller de asesoría a residentes del área para ayudarles de manera personalizada a someter esta aplicación.

Esta jornada informativa de alcance comunitario inició a las 11 de la mañana, donde fue notorio el interés que existe de los propietarios de sus viviendas para poder ser acreedor de este descuento en el pago del impuesto predial.

"Toda esta gente que ha venido en la mañana, la mayoría no han aplicado, no tienen la aplicación archivada en el condado, y es algo que es necesario", indicó Tony Yzaguirre, titular de la oficina de Recaudación de Impuestos del condado Camerón.

Durante la elección de enmiendas constitucionales celebradas el 7 de noviembre, los votantes aprobaron el crédito de 40.000 a 100.000 al valor de sus propiedades, traduciéndose en la reducción al pago de impuestos a la propiedad.

"Hubo un descuento de 900 a 1300 dólares, hasta 1500 dólares de descuento. Y la gente vio eso ya entre más y más publicamos esto, mucha gente se está dando cuenta que no tienen el homestead exemption (exención de vivienda)", agregó Yzaguirre.

La señora Dalia Castillo, residente de Harlingen, por primera vez pagará impuestos a la propiedad y decidió asistir a este taller informativo para conocer de primera mano cuál será el beneficio en el que se traduce este crédito de 100.000 en su pago anual de impuesto en su propiedad.

"Es informativo y es bueno para ayudar a la gente como yo, que no sabemos lo que estamos haciendo, no tengo idea porque nunca he hecho esto y estoy aquí para saber como o cuanto", comentó Castillo.

Debido a la favorable respuesta que se obtuvo en esta primera convocatoria, directivos de la Asociación de Agentes de Bienes y Raíces en Harlingen adelantaron que buscarán ofrecer esta atención a la comunidad en otra oportunidad cercana.