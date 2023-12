Ofrecen préstamos hipotecarios a familias del Valle

Existen programas en el Valle donde ayudan a las personas a obtener su primera vivienda. Este es el caso de 'Affordable Homes', organizacion que le otorgó una casa a los residentes de una familia de Mission.

'Affordable Homes Of South Texas' cuenta con varios programas para la comunidad de bajos recursos. Los candidatos pueden escoger entre las varias ciudades del valle donde la organización construye las viviendas.

La familia Vallejo logró obtener un préstamo basado en sus ingresos.

"He vivido toda mi vida en Mission, crecí cerca de este vecindario, y se siente bien poderme quedar a vivir en la ciudad que crecí", comentó Daniel Vallejo, propietario de la casa.

Durante 43 años, este programa ha proveído casas a las familias de bajos ingresos con un trabajo estable, pero que no pueden conseguir un préstamo con los bancos convencionales.

"Aplicamos y ellos verifican cuáles son tus ingresos y de ahí nos dijeron cuáles eran los programas a los cuales calificamos nosotros. Tienen siete programas diferentes y ellos te dicen cuál es la mejor opción", agregó Vallejo.

Hasta el momento, más de 4000 familias se han visto beneficiadas con esta ayuda, la cual no solo se trata de obtener su casa, sino que también educan al nuevo propietario en temas de financiación.

"El programa de 'Affordable Homes Of South Texas' tiene unas clases que le asisten a las familias para cumplir con esos requisitos. No nada más damos el crédito o la aplicación o la casa en el mismo sistema, tenemos clases para que esas familias puedan llegar al promedio que se pueda aplicar en la aplicación", dijo Elias Lozano, presidente de la mesa de 'Affordable Homes Of South Texas'.

Las clases mencionadas son uno de los primeros requisitos para poder continuar con la aplicación. Según la organización, la idea es que los nuevos compradores sean conscientes de cómo administrar su dinero y sus finanzas, debido a que cada familia es diferente y existen requisitos financieros.

"Los ingresos están en una escala que va incrementando con el número de familias, vamos a decir que es una familia de tres personas. El nivel va a hacer de 13.000 dólares. Cuando va incrementando el número de familias, también incrementa el número de ingresos que puede tener esa familia", anadió Lozano.

La casa de la familia Vallejo es la primera que se entrega en esta subdivisión que lleva por nombre 'Speedy Trails', en memoria del oficial de la policía de Mission, José Espericueta, quien murió en cumplimiento de su deber en el 2019.

"Para reconocer los esfuerzos y la historia del oficial Espiricueta, Mission y 'Affordable Homes' reconoció que debíamos darle ese reconocimiento a la persona que dio su vida por esta ciudad y a las personas por esta ciudad", indicó Lozano.

Esta nueva subdivisión exclusiva de 'Affordable Homes' se inició con 60 lotes, y tiempo después la ciudad Mission se unió a este gran proyecto, logrando obtener un total de 107 lotes para construir casas para las familias de bajos ingresos.

Para más información sobre cómo obtener estos préstamos, puede visitar el siguiente enlace.