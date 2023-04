Padres de familia del Distrito Escolar Edcouch piden arreglar los sistemas de aire acondicionado

Han sido varios días que los estudiantes del Distrito Escolar de Edcouch-Elsa han tenido que permanecer en sus aulas de clase con calor, pues el sistema del aire acondicionado está dañado y según una madre de familia, ni ventiladores o abanicos, tienen en sus salones.

El inconformismo por el bienestar de su hija en un salón de clases caliente, sin abanicos y con aire acondicionado dañado, tiene a Deborah Villanueva molesta y preocupada.

"Nosotros ponemos quejas, pero no, no hacen nada", dijo Villanueva.

Otra madre de familia, que pidió permanecer en el anonimato, indicó que esta situación lleva desde el jueves pasado, y que el distrito no ha dado información de ningún plan para reparar los sistemas de aire.

"Y de hecho ahora mi niña me acaba de mandar un mensaje, que está muy caliente y que no tienen abanicos para todos los salones, la verdad no sé si tengan abanicos o no, porque estaban diciendo en el post del Facebook que iban a poner abanicos e iban a arreglar el aire, pero no han arreglado nada", agrego Villanueva.

Aunque intentamos comunicarnos con directivos del Distrito Escolar de Edcouch-Elsa, se rehusaron a hablar ante nuestras cámaras y mediante un documento oficial nos respondieron que están trabajando en resolver esta situación, reubicando a estudiantes en algunas de sus aulas y también se han visto en la necesidad de conseguir dispositivos de refrigeración móvil para atender esta situación que tiene molestos e indispuestos a muchos de sus estudiantes.

Cifras actuales del Departamento de Educación Nacional indican que este distrito tiene alrededor de 4,100 estudiantes, situación que a través de redes sociales los padres de familia han manifestado su enfado y reclaman por una pronta solución.

Hay que tener en cuenta que las clases regulares continúan hasta mañana jueves y que el próximo viernes y el lunes 10 de abril, los estudiantes tendrán sus dos días de vacaciones de semana santa.

Estas dos madres de familia han manifestado su descontento, porque reclaman que el distrito no solo debe garantizar una mejor estancia en sus escuelas, sino también pedir más recursos para que estos daños en su infraestructura no afecten el aprendizaje de sus pequeños.

