Plataforma de seguros médicos informa sobre los recortes del Medicaid

Desde la extinción de la emergencia de salud pública, más de 500.000 texanos con Medicaid se han quedado sin seguro médico.

Actualmente, Texas en el nuevo estado líder con el mayor número de personas sin este beneficio, que en muchos casos la falta de recursos económicos les impiden pagar un seguro médico.

Según la plataforma de seguros médicos GoodRx, aunque algunos afectados por las reducciones ya no son elegibles, el 81 por ciento se ha quedado sin Medicaid por motivos de procedimiento.

"Es un desafío realmente grande, más de 500.000 personas han perdido Medicaid hasta ahora en Texas y casi 3.000,000 de personas pueden perder Medicaid entre hoy y finales de 2024. Cerca del 80 por ciento de ellas ha sido por procedimientos, o porque no recibieron la carta por correo, y estas son cosas fáciles de arreglar", comenta Doug Hirsch, cofundador de GoodRx.

Además, según indica la plataforma GoodRx, los jóvenes del sur de Texas también podrían verse afectados.

"No estoy muy de acuerdo, porque no cubre muchas cosas que siento que debería de cubrir. Por ejemplo, todo lo que es mental, psiquiátrico, ansiedad, depresión, no lo cubre porque dicen que lo puedes inventar", expresa Mariana Raziel, estudiante universitaria.

Un agente local de seguros concluye cuáles serían las razones que tienen a este gran número de la población afectada.

"Al no expandir el Medicaid lo que ha causado que aquí en nuestra región haya muchas personas que no pueden agarrar un seguro: no ganan lo suficiente para calificar en el Obamacare y desafortunadamente porque Texas no ha expandido el Medicaid, tampoco califican para Medicaid", afirma Mario Perez, agente de seguros.

Si usted considera que reúne los requisitos para continuar con este servicio subsidiado de salud, debe de seguir las siguientes recomendaciones por parte de Hirsch.

"Lea las instrucciones, y llene el formulario. Lea su correo, vaya al sitio web, es muy fácil, no quiero que la gente se sienta intimidada, como si fueran a perder la cabeza sin importar lo que pase, simplemente siga unos pocos pasos y podrá mantener la cobertura para usted y su familia", agrega Hirsch.

Para más recomendaciones, puede acceder a atención médica asequible. Si pierde su cobertura o requiere de una apelación si Medicaid no renueva su cobertura, es importante que acude a su agencia de seguros de confianza.

A menos de tres meses de iniciar el proceso nacional de inscripción para renovación del Medicaid, usted puede ir diligenciando los primeros trámites para saber si son o no calificados para renovar su Medicaid.