Residente de Edinburg logra el tercer lugar en el Word Ninja League

Tiffany McClaugherty, propietaria de Outlaw Ninja Gym en Edinburg y sus dos hijos acaban de regresar del campeonato mundial de la World Ninja League en Carolina del Norte, uno de los eventos más importantes del mundo con obstáculos tipo Ninja Warrior, donde representaron con orgullo a la región del Valle.

Tiffany McClaugherty no solo es entrenadora y dueña de su propio gimnasio, Outlaw Ninjas, también compitió a nivel internacional en el campeonato mundial de la Word Ninja League junto a sus dos hijos.

El campeonato mundial de la Word Ninja fue del 20 al 23 de junio en Greensboro, Carolina del Norte.

Con más de 2,600 competidores de 13 países cada división por edad y género, Tiffany logró el tercer lugar en la categoría máster femenil. "Estaba muy nerviosa. Y como madre, sabes, todas sabemos que nos ponemos más nerviosas. Así que fue divertido, pero también estresante", comentó.

Tiffany entrena junto con su hijo Gunnar, quien también la motiva mucho en el gimnasio, y juntos buscan superarse cada día.

"Es bueno porque me motiva. A veces, cuando le digo que no puedo hacer algo, me dice: mamá, puedes. Inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Así que ha sido genial tener a alguien que conoce mis límites, incluso cuando yo no los conozco", agregó Tiffany.

Outlaw Ninjas abrió sus puertas hace casi un año y desde entonces ofrece clases para niños desde los 2 años hasta adultos. También realiza campamentos y está formando su propio equipo de competencia.

"Lo hicimos competitivamente en familia y viajamos mucho. Así que sentí que quería compartir esa experiencia con el resto del Valle. Es muy divertido y a los niños les encanta, y pensé que sería algo positivo para el Valle", indicó Tiffany.

Gunnar con tan solo 14 años, ya lleva más de dos años entrenando junto a su mamá. "De hecho, le va muy bien porque creo que algunas de las cosas que propongo no las puede hacer, pero le digo que sí. Y luego lo hace, y es sorprendente", comentó.

Durante la competencia, cuando ella quiso cambiar de estrategia, su hijo fue quien la motivó a seguir adelante, recordando que en este deporte no hay espacio para rendirse.

"No puedes rendirte. Tienes que seguir adelante. Nada es tan difícil en este deporte. Solo tienes que ser capaz de fallar. Y si no te importa fallar, podrás llegar a ser muy bueno en el deporte", expresó.

El entrenamiento es inspirado en la popular serie 'American Ninja Warrior'.

Y tanto Tiffany como Gunnar creen que aquí hay mucho potencial en el Valle.

"Sí, sí. Porque tengo muchos niños de seis años. Han estado con nosotros desde que abrimos. Y el progreso que veo en ellos es asombroso. ¿Así que creo que cualquiera es capaz, verdad? Y sí, creo que el Valle tiene muchos de esos niños porque tenemos muchos grandes atletas. Muchos futbolistas, muchos gimnastas, muchos niños que ya se han esforzado", agregó Tiffany.

Entre obstáculos y entrenamientos, esta familia ha encontrado una forma de fortalecerse y de inspirar al Valle del Río Grande.

Con la comunidad ninja creciendo en el sur de Texas, Tiffany y su familia seguirán compitiendo hasta ganar el primer lugar.