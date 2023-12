Residentes de un parque móvil en Donna reclaman cobros excesivos

Residentes de un parque móvil en Donna dicen estar desesperados, ya que mes a mes aparecen nuevos cargos en sus estados de cuenta.

En la mañana de este viernes 1 de diciembre, aproximadamente 20 personas se reunieron con el equipo de Noticias RGV para exponer los problemas y buscar soluciones ante las quejas que la gestión de manejo no ha podido resolver.

"El problema es los recibos de luz, yo no estaba en el parque el mes pasado y recibí mi recibo por $151 dólares", comentó Carol Filger, una residente afectada.

Otros residentes también reportaron el mismo problema, ya que la mayoría son adultos jubilados conocidos como 'Winter Texans' que llegaron al Valle con la esperanza de hacer rendir su dinero.

"Todos estamos aquí por qué nos gusta el Valle y creo que los 'Winter Texans' han construido el Valle y si te fijas en este parque, la mitad de ellos ya se fueron y la otra mitad los están corriendo, yo creo que no nos quieren aquí", agregó Filger.

Según Filger, el principal problema es el aumento mensual del recibo de agua.

Filger asegura que a principios del 2023, su pago era menor de 30 dólares y que ahora aumentó a $109 por el consumo de dos personas.

"He estado aquí desde el 2008, nunca había pasado esto, ¿te preguntaste cuál fue la razón?, solo dicen que estamos pagando por las fugas, añadió Filger.

El señor Filger no tiene contemplado mudarse a otro parque de casas móviles, ya que su esposa está enferma y sería peligroso hacer cambios bruscos a su edad.

Por su parte, la familia López, cansados del abuso, buscó una segunda opción sin saber que le costaría $1500 dólares a su bolsillo.

"Este parque era para personas de 55 y más. Luego fue de 35 y ahora es de 18 en adelante, por eso nos salimos. Aquí tienes una copia de mi cheque en donde me prometieron que solo me lo iban a detener al menos que hubiera algún daño", indicó Homero López.

"Se comprometieron a no cambiarlo y dármelo, admitieron que no había daños en la propiedad y ahora no me lo quieren dar y eso es por lo que estoy peleando", agregó López.

López agrega que la razón por la que no le quieren dar el dinero del depósito de regreso es porque la persona que sacó su casa le pidió ayuda de su amigo con su camioneta, pero que como no tenía el nombre de la compañía en la puerta, no le quisieron regresar el dinero.

Ante las quejas, Noticias RGV intentó comunicarse con la encargada del parque buscando respuestas.

La señora Alicia González Galván, quien lleva viviendo menos de un año en el lugar, dice que este tipo de conductas las viven cada vez que buscan respuestas ante sus quejas.

En busca de respuestas, el equipo de Noticias RGV también intentó comunicarse al número de teléfono de la gerencia proveído por uno de los residentes, el cual derivó la llamada al buzón en dos ocasiones.

Tras no tener éxito, Noticias RGV trató en comunicarse con la oficina del procurador de Texas, ya que la página web existe información para los arrendatarios en la cual indica que existen formas de romper un contrato, ya sea oral o escrito.

Al consultar con Rubén Ramírez, un abogado especializado en estos temas, explicó que al no existir un contrato, se corre el riesgo de que el arrendatario haga cambios en los cobros mensuales, pero que el rentero tiene la opción de salirse sin ninguna penalización.