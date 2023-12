Salud y Vida: Como reconocer un paro cardiaco

Un paro cardiaco podría suceder en un instante, y es en ese momento que el tiempo es crucial, al igual que la forma en que reaccionemos y accionemos.

Eso podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte y muchas veces estas emergencias ocurren en casa.

"Nueve de cada diez personas no sobreviven y eso no es porque no sabemos qué hacer por ellos. Es porque la gente muchas veces no reconoce lo que está sucediendo rápidamente. Muchas veces no reciben RCP y no tienen un desfibrilador externo automático", comento la Dra. Comilla Sasson, coautora de Recomendación Para La Asociación Americana del Corazón.

La Dra. Sasson ayudó a escribir una declaración para la Asociación del Corazón de Estados Unidos, enfatizando la importancia de que todos, incluyendo niños desde los cuatro años, sepan qué hacer en caso de emergencia.

Ella dice que lo primero que se debe saber, es cómo reconocer un paro cardíaco.

"Colapsan repentinamente. No respiran con normalidad. Tal vez les falte aire", dijo Dra. Sasson.

Dra. Sasson dice que incluso los niños pequeños deben saber su dirección y cómo llamar al servicio de emergencias en caso de ser necesario.

"Practicamos cómo usar el teléfono y que aprendan, mira, aquí es donde vivo. Necesito ayuda", agrego Dra. Sasson.

Sasson dice que por cada minuto que a una persona en paro cardíaco no se le realice RCP, las posibilidades de supervivencia disminuyen un 10 por ciento.

"Pon la otra mano encima", dijo Dra. Sasson.

Es por eso que ella dice que los niños mayores, que tienen suficiente fuerza, pueden aprender esta técnica que puede salvar vidas.

"En casa practicamos, y les pregunto, ¿dónde está tu esternón? ¿Cómo lo encontrarías en otra persona? Si se necesita presionar rápido a una velocidad de 100 a 120 latidos por minuto, encendemos la radio y escuchamos algunas canciones que sabemos suenan a ese ritmo", explico Dra. Sasson.

Sasson dice que nadie es demasiado joven o viejo, para salvar una vida.

La Asociación del Corazón de Estados Unidos tiene más información sobre cómo realizar RCP, incluyendo clases que ofrece la organización.

Si está interesado, consulte su sitio web en cpr.heart.org.