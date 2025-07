Se acerca la fecha límite para solicitar asistencia tras las inundaciones en el Valle

Las inundaciones que afectaron al Valle del Río Grande en marzo causaron serios daños a muchas familias en el Valle y FEMA ha estado para ayudar.

Hasta la fecha, la agencia federal ha otorgado 69 millones de dólares en ayuda. La fecha límite para aplicar es este 22 de julio.

“Estamos ofreciendo la ayuda para reemplazar propiedad personal perdida, estamos proveyendo ayuda para reparar la residencia dañada, ayuda para no solamente reparar, sino reconstruir la vivienda completa, si la persona cualifica", comentó Carmen Rodríguez, oficial de prensa de FEMA.

Aunque algunos centros de FEMA ya han cerrado sus puertas, todavía hay otros en funcionamiento en los condados Cameron, Hidalgo y Willacy.

“Las personas no deben dejarse llevar por rumores, porque a veces una persona o un vecino no cualificó para ayuda de FEMA, no quiere decir que usted no cualifica, porque cada circunstancia es diferente", agregó Rodríguez.

Quienes deseen solicitar la ayuda deben presentar una identificación oficial y un número de seguro social.

Este es el caso de Esmeralda De La Garza, una de las residentes afectadas, quien ya inició su trámite para recibir ayuda de FEMA. “Sí, bueno, el agua se metió a la casa, entonces mi casa se desaniveló toda. Mis muebles, obvio, todos se dañaron. No tengo muebles", agregó.

Esmeralda ya ha recibido ayuda de FEMA, pero regresó a apelar para obtener más fondos para poder reparar su hogar.

“Bueno, me dieron poquita ayuda, entonces ahorita, de hecho vengo a ver si puedo apelar para poder alcanzar todos los reparamientos de la casa, porque apenas con lo que me dieron y me falta para que me suban la casa y me la nivelen", indicó Esmeralda.

La aplicación se puede hacer por teléfono llamando al 1-800-621-3362 o en línea en disasterassistance.gov. También se puede hacer visitando a un centro de atencion.

Sin embargo, FEMA no es la única opción de ayuda.

“Nosotros somos la agencia de pequeñas empresas y somos una agencia federal. Y estamos aquí en el sur de Texas porque hubo una tormenta el pasado marzo que afectó tanto a residentes como a pequeños negocios. Y nosotros en este tipo de situaciones ayudamos con préstamos que tienen un bajo interés", agregó Africa Rosas, portavoz de la SBA.

Los préstamos de SBA pueden llegar hasta $500,000 dólares para viviendas y $2 millones para negocios, y no requieren pago hasta después de un año.

“La aplicación es gratuita, no tienen por qué pagar nada y una vez que ya manden su aplicación, en una semana o semana y media le van a decir si califica y por cuánto", indicó Rosas.

Muchas familias siguen continúan recuperándose y FEMA les recuerda que la fecha límite para aplicar es el 22 de julio.