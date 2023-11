Senador Rolando Gutiérrez presenta su campaña en el Valle

Los residentes en el Valle continúan participando en las elecciones anticipadas, mientras que otra contienda electoral llegará en marzo del próximo año.

Los votantes demócratas van a decidir quién va a enfrentar al actual senador republicano Ted Cruz. Actualmente, hay más de una docena de candidatos demócratas que planean enfrentarlo.

Por su parte, el senador estatal Rolando Gutiérrez, quien se lanzó como candidato para el senado de Washington D.C. dijo que no quiere dejar que sucedan otros ataques como el ocurrido en una escuela primaria de Uvalde, el cual dejó a 19 niños y dos profesores muertos.

Gutiérrez considera que el estado de Texas y todo el país, no van por buen camino debido a las limitaciones con el acceso al aborto y los ataques armados.

"Yo no estoy aquí para quitarle las armas a nadie, simplemente ya no se debe de vender en este país, yo tengo armas, soy, soy dueño de muchas armas, pero no necesito un arma de este tipo", comentó Gutiérrez.

Es importante mencionar que durante años, demócratas y republicanos han tratado de crear una reforma.

"La reforma de los republicanos es otro moro, eso no va a funcionar. Necesitamos una reforma que va a establecer a los indocumentados que han estado aquí por 20 años, darles un camino a la residencia, un camino a ciudadanía y un plan para los que vienen acá a buscar trabajo", agregó Gutiérrez.

Por su parte, el senador republicano Ted Cruz declaró acerca de su perspectiva hacia el demócrata Roland Gutiérrez.

"No conozco al caballero, pero parece que va a ser una contienda muy competitiva en las primarias demócratas", expresó Ted Cruz.

Según Ted Cruz, el demócrata Colin Allred, un exjugador de los vaqueros de Dallas, y Roland Gutiérrez, están más ocupados lanzándose insultos y ver quién es el más izquierdista.

"Por qué dedicarse a esto en un estado tan rojo. Hay que decir la verdad de lo que está pasando hoy día. El republicano te dice la gran mentira que están invadiendo y eso es todo. Y no quieren tratar de arreglar, no quieren arreglar ese sistema de inmigración y no quieren arreglar nuestras escuelas, no quieren nuestro sistema de salud, no les importa nuestra infraestructura. Todo esto está bajo el control de republicanos en Texas por los últimos 30 años, vamos a seguir hablando con el público con la verdad", declaró Gutiérrez.