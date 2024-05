Castigos por crueldad animal en El Valle del Río Grande

Una familia de Donna se encuentra devastada por la muerte violenta de sus mascotas, después de encontrarlos sin vida desangrada en la acera, hace un par de días.

No se sabe con exactitud que tipo de arma se utilizó por las heridas que tenían.

Aún no han logrado identificar al culpable de la muerte de estas mascotas; sin embargo, el dolor de esta perdida ha sido tan profunda que la familia pide justicia, ya que, dicen, no es la primera vez que le matan a sus perritos.

"Yo me siento bien triste por mi perrito, he was always aquí conmigo", agrega Angelina Esquivel.

Una de las perritas, según angelina, estaba embarazada.

"Me duele bastante, todavía me siento mal y yo lloré bastante por mi perrita porque no es justo que maten los animales, nada más porque no los quieren", agrega Angelina.

Y la familia ahora vuelve a sufrir el dolor de perder sus mascotas al no ser la primera vez que les pasa en su colonia, Ángela le manda un mensaje a la persona que le quito la vida a sus mascotas.

"Dime si no quieres a mis perros, solo déjame saber, ¿pero no los mates por qué los matas?”, agrega Ángela.

Al tener un número de caso decidimos comunicarnos con la policía de Donna, sin embargo, nos dijeron que no iban a dar ninguna información sobre el caso y al contrario teníamos que llenar cierta información para que ellos accedieran a una entrevista sobre el tema porque está siendo investigado.

La señora Ángela está desesperada por no tener evidencia para presentar a la policía.

Casos como estos han sucedido en varias partes del Valle desafortunadamente. En busca de respuestas hablamos con un investigador del sheriff en el condado Cameron, y el dice que las consecuencias al ser encontrado culpable por crueldad contra un animal doméstico que pueden llegar hasta los 10 años de prisión.

"Los cargos que pueden recibir varían desde el más bajo que sería class a misdemeanor, hasta el más alto que sería un 3rd degree felony", Capitán Álvaro Guerra departamental del alguacil del condado Cameron.

Las multas dependiendo del grado comienzan en 4 mil dólares y cárcel hasta por un año, en la felonía de tercer grado, los culpables no tienen derecho a fianza y podrían estar en la cárcel hasta 10 años.

"Crueldad animal puede ser en el caso A sería. Si la persona no lo alimenta, si la persona no le da agua, si la persona no le da techo al animal, si la persona lo abandona o si la persona lo golpea", agrega Álvaro.

En el estado de Texas una mascota se considera cualquier criatura viviente domesticada, el ganado a pesar de que poco a poco los han adaptado a la civilización no entra en la descripción.

Recuerde que las llamadas anónimas en efecto se quedan anónimas y los culpables jamás se darán cuenta quién los denuncio, así que si usted ve algo, repórtelo a la policía de su comunidad.