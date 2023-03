Continúa investigación tras el hallazgo de un cuerpo en Brownsville

En Brownsville, la policía de esa ciudad abre una investigación sobre la muerte de una mujer cuyo cadáver fue encontrado sin vida en medio de un pastizal que fue incendiado intencionalmente.

Según la información preliminar, el llamado sobre un incendio de pastizales se recibió aproximadamente a las 6 de la mañana y la policía dio a conocer que un ciudadano que se percató del incendio a la orilla de la carretera preocupado por lo que sucedía apagó el fuego con un extinguidor y de inmediato notificó a las autoridades.

"La ubicación donde fue encontrado el cuerpo es en la cuadra 2400 de la carretera 511 y al llegar los oficiales confirmaron el hallazgo del cuerpo sin determinar que se trate de un hombre o una mujer ni tampoco sabemos en este momento quien fue quien descubrió el cuerpo antes de que llegáramos al lugar,” investigador de la policía de Brownsville Michael Parker dijo.

La juez de paz del precinto dos, Mary Esther Sorolla arribó al lugar para dar fe del deceso.

La juez solera comenta que encontró el cuerpo sin vida a la orilla de la carretera boca abajo, con sus brazos hacia atrás, semirrígidos y parcialmente quemada de su cuerpo.

"Bueno pues parece que se trata de una mujer aún no estamos muy seguros, no tenía ninguna identificación, no ha sido identificada, las autoridades están haciendo su investigación,” Juez de paz del precinto 2 en Brownsville, Mary Esther Sorolla dijo.

El investigador de incendios del departamento de bomberos confirmó que las llamas fueron provocadas sin que se establezca que tipo de acelerantes utilizaron.

“A este punto de la investigación es muy difícil dar conocer que pudo haber ocurrido, no contamos con alguna pista, es muy anticipado para determinar qué fue lo que sucedió,” Parker dijo.

Sorolla agregó que por la condición del cuerpo semi calcinado a simple vista fue difícil determinar si la mujer presentaba algún tipo de trauma o herida en el cuerpo.

Vea el video arriba para el reportaje completo.