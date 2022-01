Hospitalizaciones por COVID-19 continúan aumentando en el condado de Hidalgo

El condado Hidalgo reportó una muerte relacionada con el coronavirus y 442 casos positivos de COVID-19, el lunes, según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado Hidalgo.

Un hombre de unos 60 años de la ciudad de Pharr murió como resultado del virus. Según el informe, el hombre no estaba vacunado.

Los 442 casos nuevos incluyen 290 casos confirmados, 147 casos probables y cinco casos sospechosos.

Las personas infectadas se encuentran en los siguientes grupos de edad:

The people are in the following age groups:

Rango de edad Numero de casos 0-11 37 12-19 51 20s 126 30s 68 40s 59 50s 43 60s 35 70+ 23 Total: 442

Las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron de 164 el viernes a 178 personas el lunes. Las hospitalizaciones incluyen 163 adultos y 15 pacientes pediátricos.

De esos pacientes hospitalizados, 45 están en unidades de cuidados intensivos. Incluyen 43 pacientes adultos y dos pacientes pediátricos.

Las escuelas en el condado de Hidalgo informaron sobre 33 nuevas infecciones de personal y 133 infecciones de estudiantes el jueves.

Un total de 1532 miembros del personal y 5318 estudiantes dieron positivo por el virus desde que el condado comenzó a reportar infecciones relacionadas con la escuela el 18 de agosto.

Desde que comenzó la pandemia, 125,730 personas dieron positivo al virus en el condado y 3,536 residentes del condado han muerto a causa del virus.

Actualmente, hay 1,863 casos activos de COVID-19 en el condado.