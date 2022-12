Revelan a los implicados en el caso de corrupción y extorsión de transmigrantes en Los Indios

Todo inició cuando al menos 5 propietarios de agencias tramitadoras de transmigrantes en Los Indios con amenazas y actos de violencia supuestamente eliminaban a quienes representaban competencia.

"Durante 15 años tuvimos los problemas del monopolio en donde varias empresas trataron de extorsionarnos con amenazas últimamente con la muerte de mama" dijo Daniel Hixsoan, el hijo de Rocio Alderete de Pineda.

Rocio Aldrete de Pineda era propietaria de Rocios Trasmigarntes en Los Indios y su hijo Daniel Hixsoan hoy revive aquel trágico hecho de cuando su madre fue asesinada por sujetos armados en territorio mexicano.

Hoy, después tantos años, crece la esperanza de que hará justicia. "Por fin al final estamos viendo que se está haciendo algo verdad, parece que es un caso muy complicado, hay muchos factores y pues esperemos que se haga justicia tanto por la gente que resultó afectada y para la gente que trabaja para que puedan trabajar libremente" agrego el hijo de Rocio.

Este lunes en la corte federal de Houston se leyeron los cargos criminales que el gobierno federal de estados unidos tiene contra Carlos Fabián Martínez, alias "el cuate", que operaba la agencia "c"; Hipólito Caballero, que era dueño y controlaba la agencia "a" y operaba en el área de los indios y Sandra Guerra Medina.

En el expediente judicial también se involucra a Mireyna Miranda, Diego Ceballos Soto, Carlos Yzaguirre, Juan Héctor Ramirez, Alias "Juanito" y José de Jesús Tapia.

Miranda y Medina son dueños de agencias tramitadoras y controlan las agencias "m" y "t", esquema que hasta la fecha sigue operando sin interrupción.

"Siguen aplicando la cuota para los transmigrantes o como funciona esto para dar esa supuesta seguridad en México? pues actualmente seguimos teniendo precios altos, el caso todavía está activo, no se ha resuelto, por así decirlo esperemos que una vez que se resuelva los precios puedan bajar y sea un mercado libre" dijo Hixsoan.

Se explica que el trámite en la actualidad es de mil dólares por solicitante y cada transmigrante está obligado a pagar una cuota adicional que va desde los 500 hasta los 750 dólares una vez que cruzan la frontera en dirección hacia lucio blanco Tamaulipas.

"Usted prefiere pagar...porque? pues para no tener problemas y pónganle que me quieran quitar mi carga o me van a ser danos a mí, pero así ya voy libre" comento Ángel, un transmigrante de centro América.

Roberto Mireles experto en temas de seguridad internacional, explica sobre el alto riesgo y peligro que existe en las carreteras en México. Algo que no espera cambien en los próximos años. "Tenemos un gobernador en Tamaulipas que tiene la misma idea que el presidente AMLO donde su política es abrazos, no balazos, entonces tienen una orden de no enfrentar o atacar a grupos criminales" dijo Mireles.

Por medio de un breve comunicado, el departamento de seguridad nacional establece que se emplea una gama completa de técnicas de aplicación de la ley y autoridades transfronterizas para combatir esta atroz actividad delictiva y aseguran que están comprometidos a desmantelar el crimen organizado, eliminando su influencia corrupta en las comunidades y protegiendo las fronteras de la nación.

Sin embargo, no todos los implicados en esta investigación fueron presentados en corte; y algunos otros han logrado evadir el arresto.

Vea el video para el informe completo.