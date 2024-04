Aquí Entre Nos: Capítulo Uno de 'Horizon: Una Saga Americana' se estrenará en el Festival de Cine de Cannes

"Horizon: An American Saga" se estrenará en Cannes; y Scarlett Johansson conoce a Channing Tatum en "Fly Me To The Moon".

"Horizon: An American Saga: Chapter One" se estrenará en el festival de cine de Cannes, fuera de competencia.

La última epopeya del oeste de Kevin Costner es una serie planificada de cuatro películas que abarcarán los cuatro años de la guerra civil estadounidense.

Las partes uno y dos llegarán a los cines el 28 de junio y el 16 de agosto, respectivamente.

Las críticas del gobierno por parte de Woody Harrelson convencen a la experta en marketing Scarlett Johansson para que organice un alunizaje, en caso de que el equipo del director de lanzamiento Channing Tatum no pueda lograrlo de verdad, en el primer tráiler de "Fly Me To The Moon".

La comedia dramática de la era espacial llega a los cines el 12 de julio.