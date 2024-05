Aquí Entre Nos: Coldplay ilumina la pantalla grande

Dentro de muy poco fans del popular grupo musical Coldplay podrán disfrutar de su música en la gran pantalla.

Y también se aproxima una emocionante secuela de Twisters.

Coldplay lleva su última gira al streaming; Kate Winslet será honrada; y una nueva mirada a la emocionante secuela "Twisters".

La exitosa gira mundial "Music of the Spheres" de la popular banda se lanza en la plataforma de transmisión veeps para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verla en persona.

"Music of the Spheres: live at River Plate" estará disponible el 11 de mayo.

Daisy Edgar-Jones y Glen Powell se enfrentan a un nuevo tipo de desastre natural.

Los ciclones reciben un giro feroz en esta nueva mirada al próximo éxito de taquilla "Twisters".

Los seguidores de la película original disfrutarán de una nueva tanda de emociones persiguiendo tormentas cuando la secuela llegue a los cines el 19 de julio.

Kate Winslet añade un nuevo honor a su curriculum.

La actriz recibirá el premio al mérito cinematográfico en el festival de cine de Múnich este año.

La ganadora del Oscar recibirá el galardón durante el estreno europeo de su último proyecto "Lee", una película biográfica sobre la corresponsal de guerra y fotógrafa Lee Miller.