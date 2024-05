Aquí Entre Nos: Nuevas películas por estrenarse

La actriz Blake Lively se encuentra en un triángulo amoroso en el drama "It Ends With Us".

Se estrenó el primer vistazo a la película basada en la exitosa novela que lleva el mismo nombre.

La película llegará a los cines el 9 de agosto.

En otras noticias, Bobby Whitlock es el más reciente homenajeado de Beale Street.

El aclamado músico recibirá una nota musical de metal en el paseo de la fama de Beale Street en su ciudad natal de Memphis este domingo y explicará lo que significa el logro para él.

Continuando con las noticias cinematográficas, se estrenó el último viaje emocionante de Halle Berry.

La actriz interpreta a una madre que lucha por sobrevivir en "Never Let Go".