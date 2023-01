Aquí entre nos: Películas obtienen récord de nominaciones

A quienes votan en los premios les continúan gustando The Banshees of Inisherin y Everything Everywhere All At Once"

Ambas películas tuvieron el récord con cinco nominaciones de los premios del sindicato de actores de cine, incluyendo el premio más alto, como mejor elenco.

Colín Farrell, protagonista de Banshees y ganador del premio globo de oro, recibió una nominación, como también lo hicieron sus coprotagonistas Brendan Gleeson, Barry Keoghan, y Kerry Condon.

De Everything Everywhere, los premios del sindicato de actores de cine reconocieron a los ganadores del globo de oro Michelle Yeoh y Ke Huy Guan, además de Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu.

La entrega número 29 de los premios se llevará a cabo el 26 de febrero.

----

U2 a re-imaginado y vuelto a grabar 40 de sus canciones, cambiando los arreglos, los tempos, las notas e incluso las letras para su nueva colección Songs of Surrender.

La banda irlandesa trabajó en su repertorio en sesiones durante los últimos dos años para producir el álbum, que sale en digital, c-d y vinilo el 17 de marzo, día de San Patricio.

Vea el video para el informe completo.