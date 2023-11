Aquí Entre Nos: Relanzan libro biográfico de Matthew Perry

Las memorias de Matthew Perry regresaron al puesto número uno de Amazon, días después de su muerte.

'Friends, Lovers and The Big Terrible Thing' salió a la venta hace exactamente un año, libro que detalla la vida y carrera, incluyendo las décadas de abuso de sustancias del recordado actor.

Matthew Perry tenía 54 años cuando fue encontrado muerto este sábado 28 de octubre en su casa de Los Angeles.

En otras noticias, la icónica película del concierto 'The Last Waltz' de Martin Scorsese regresa a los cines este domingo 5 de noviembre por su 45 aniversario con varias presentaciones.

'The Most Remote Restaurant in the World' sigue con el intento de mover un restaurante de dos estrellas, ubicado en las islas Feroe de Dinamarca a un pequeño pueblo en Groenlandia.

¿Podrán reconstruir sus instalaciones, obtener su menú localmente, lograr que los clientes viajen en bote una hora para llegar ahí y recuperar sus 'estrellas Michelin'?

El documental está disponible en vía-play.