Aquí Entre Nos: “Save the Green Planet” un documental sobre la discapacidad

El director de "Poor Things" conducirá a "Green Planet"; un documental sobre discapacidad; y el regreso de "Labyrinth" en los cines se aproxima.

Yorgos Lanthimos, director de "poor things", le gusta "Different", y parece que seguirá con esa tendencia.

Según Variety, dirigirá una nueva versión de la comedia de fantasía surcoreana "Save the Green Planet", sobre un hombre que secuestra a un empresario al que cree que es un extraterrestre. Se espera que el rodaje comience este verano.

El cineasta Reid Davenport muestra su visión del mundo en "I didn't see you there"

El galardonado documental obliga al público a enfrentarse tanto a los desafíos como a la invisibilidad de la discapacidad.

"I didn't see you there" estrena en video por demanda este martes, 20 de febrero.

Además, regresa "Labyrinth", la fantasía épica de 1986 del director Jim Henson, protagonizada por una joven Jennifer Connelly y por David Bowie como el "Rey Goblin",

"Labyrinth", regresa a los cines de Estados Unidos el miércoles 6 de marzo y el domingo 10 de marzo.