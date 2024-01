Aumenta la disputa entre taxistas y "conductores piratas" en Brownsville

La competencia desleal de taxis en Brownsville aún no se ha resuelto. Actualmente, algunos taxistas han visto una mayor presencia de oficiales en patrulla, revisando las zonas asignadas para el estacionamiento de los taxis con identificación.

Debido a esta problemática, el taxista Víctor Hugo Castillo fue detenido acusado de asalto, mientras trataba de calmar una acalorada discusión entre taxistas regulados por la ciudad y los denominados taxistas piratas.

Castillo asegura que fue trasladado a la prisión de forma injusta.

Historia relacionada: Policía de Brownsville pone bajo custodia a taxista por intervenir en disputa con taxis piratas

"Me van a poner cargos, si nada más lo toque el hombro, no le hice nada malo, y eso fue yo solo quiero aclarar esto para que no fue una intención, yo nada más quise que se calmaran las cosas, no era para nada, haciendo pleito ni nada", expresó Castillo.

Castillo, al igual que una gran mayoría de los taxistas establecidos, exponen que hasta hoy esta problemática en la ciudad no se ha resuelto.

Los taxistas aseguran que realizan su trabajo de manera regulada siguiendo leyes municipales implementadas por la ciudad para mantener un orden.