El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. arrestado por ingreso ilegal a EEUU. Será deportado

LOS ÁNGELES (AP) — Julio César Chávez Jr., el hijo del homónimo legendario boxeador mexicano, fue arrestado por exceder la duración de su visa y mentir en una solicitud de "green card", y será deportado a México, donde enfrenta cargos de crimen organizado, dijeron el jueves funcionarios federales de Estados Unidos.

Su arresto se produjo apenas días después de que el ex campeón de peso mediano peleó contra Jake Paul en Anaheim, California. El Departamento de Seguridad Nacional informó que los funcionarios determinaron que Chávez debió ser arrestado el 27 de junio, un día antes de la pelea. No quedó claro por qué esperaron para actuar días después de la cartelera de alto perfil.

El boxeador de 39 años fue detenido por un gran número de agentes federales mientras conducía un scooter frente a su casa en Studio City, según el abogado de Chávez, Michael Goldstein.

"Las acusaciones actuales son indignantes y simplemente otro titular para aterrorizar a la comunidad", dijo Goldstein.

Muchas personas en el sur de California están nerviosas, ya que los arrestos de inmigrantes se han intensificado, lo que ha provocado protestas y el despliegue federal de tropas de la Guardia Nacional e infantes de marina estadounidenses en el centro de Los Ángeles.

Goldstein no sabía dónde estaba detenido Chávez, pero dijo que debían presentarse ante la corte el lunes en relación con cargos por posesión de armas del año pasado, y que debían proporcionar una actualización sobre su progreso en un programa de abuso de sustancias.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que agentes de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Chávez por exceder la duración de una visa de turista que expiró en febrero de 2024, después de que ingresara al país en agosto de 2023.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos alertaron a ICE sobre Chávez el año pasado, diciendo que "es una amenaza flagrante para la seguridad pública", pero de todas formas se le permitió regresar al país el 4 de enero, dijo la agencia.

Los funcionarios indicaron que también tiene una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos y se sospecha que es un afiliado del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de México informó que han iniciado procedimientos de extradición para "Julio 'C'", quien tiene una orden de arresto en México desde marzo de 2023 por crimen organizado y tráfico de armas. Un agente federal que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el asunto confirmó a The Associated Press que "Julio C" es Chávez Jr.

Los agentes de ICE arrestaron a Chávez en Studio City, California, el 2 de julio.

La administración Trump dijo que Chávez solicitó la "green card" el 2 de abril de 2024, tras su matrimonio con una ciudadana estadounidense, Frida Muñoz, la expareja de Édgar Guzmán López, fallecido hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el encarcelado capo del Cártel de Sinaloa.

La agencia dijo que Chávez había presentado múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud, lo que llevó a su arresto.

Chávez Jr. había peleado solo una vez desde 2021 antes de su combate con Paul el sábado. Sufrió múltiples derrotas durante una larga trayectoria boxística a la sombra de su padre, uno de los deportistas más queridos en la historia de México, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional y que ganó campeonatos en varias divisiones.

Chávez Jr. arrojó positivos en controles sobre consumo de drogas, cumplió suspensiones y no dio el peso de manera flagrante, siendo ampliamente criticado por su dedicación intermitente al deporte.

Aun así, ganó el título de peso mediano del CMB en 2011 y lo defendió en tres ocasiones. Chávez compartió el ring con grandes de la generación como Canelo Álvarez y Sergio Martínez, perdiendo contra ambos.

Después de luchar contra la adicción a las drogas durante largos tramos de su carrera, Chávez fue a una clínica de rehabilitación en Sinaloa y afirmó estar limpio para la pelea con Paul. Lució en su mejor forma en años mientras se preparaba para el combate.

Chávez dijo en una entrevista con Los Angeles Times antes de su pelea con Paul que él y sus entrenadores estaban asustados por los arrestos migratorios.

"No entiendo la situación, ¿por qué tanta violencia? Hay mucha gente buena, y le están dando a la comunidad un ejemplo de violencia", dijo Chávez. "Después de todo lo que ha pasado, no querría ser deportado".

Los corresponsales de Associated Press Carlos Rodríguez y Fabiola Sánchez en la Ciudad de México contribuyeron con este despacho. Watson reportó desde San Diego.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.