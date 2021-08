El condado Hidalgo informa 18 nuevos casos de variantes de Delta, con un total de 23

El condado de Hidalgo informó 18 nuevos casos de variantes de Delta, lo que eleva la cantidad total en el condado a 23.

El director administrativo de Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo, Eduardo "Eddie" Olivarez, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa sobre COVID-19 y actualizaciones de inmigración el jueves por la mañana.

Olivarez dijo que hay un total de 47 casos generales de variantes:

• 23 Delta

• 16 británicos

• 1 californiano

• 7 brasileños

Los funcionarios de salud en el condado de Hidalgo también dijeron que continúan viendo un aumento en las hospitalizaciones.

Se admiten más niños, ya que 17 niños luchan contra el COVID-19 en los hospitales del condado y siete de ellos están en la unidad de cuidados intensivos.

Los funcionarios de salud también dejaron en claro a la comunidad que, aunque la tasa de positividad entre los migrantes aumenta, no ocupan la mayoría de las camas de hospital

"¿Su tasa de positividad es mayor que nuestra tasa de positividad? No. ¿Están llenando nuestros hospitales con sus necesidades de atención médica? No. ¿Es esta la pandemia de los migrantes? No. Esta es la pandemia de los no vacunados", dijo la Autoridad de Salud del Condado de Hidalgo, la Dra. Iván Meléndez.

Los funcionarios también mencionaron la escasez de enfermeras y dijeron que alrededor del 30% de las enfermeras se fueron a trabajos mejor pagados. Con el aumento de las hospitalizaciones, los funcionarios están pidiendo a esas personas que ayuden a servir a su comunidad durante este tiempo.

El juez del condado de Olivarez, Meléndez e Hidalgo, Richard Cortez, continúan pidiendo que el público se vacune, se distancie socialmente y use una máscara.