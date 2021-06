Estados Unidos da otra oportunidad a más solicitantes de asilo que esperan en México

By: María Verza y Elliot Spagat

in Hechos Valle

Solicitantes de asilo en el puerto de entrada de San Ysidro. Crédito de la foto: Mani Albrecht / USCBP / MGN Online

SAN DIEGO (AP) - Miles de solicitantes de asilo cuyas solicitudes fueron desestimadas o denegadas bajo una política de la administración Trump que los obligó a esperar en México para sus audiencias judiciales podrán regresar para tener otra oportunidad de protección humanitaria, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. dijo el martes.

El registro comienza el miércoles para los solicitantes de asilo que estaban sujetos a la política de "Permanecer en México" y sus casos fueron desestimados o denegados por no comparecer ante el tribunal, según ha sabido The Associated Press.

Bajo ese criterio, no está claro cuántas personas serán elegibles para ser liberadas en Estados Unidos en espera de una decisión sobre sus casos, según un alto funcionario de Seguridad Nacional que habló bajo condición de anonimato porque el anuncio no se había hecho público.

Pero Michele Klein Solomon, directora de la Organización Internacional para las Migraciones para América del Norte, América Central y el Caribe, dijo a la AP que esperaba al menos 10.000 personas. Su organización está trabajando en estrecha colaboración con la administración de Biden para llevar a las personas a la frontera y asegurarse de que den negativo en la prueba de COVID-19 antes de que se les permita ingresar al país.

La estimación parece baja. Hay casi 7,000 solicitantes de asilo cuyos casos fueron desestimados, la gran mayoría en San Diego, y más de 32,000 cuyos casos fueron denegados, principalmente en Texas, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Se desconoce cuántos casos se denegaron específicamente por no comparecer ante el tribunal.

Se cree que muchos abandonaron la región fronteriza mexicana, pensando que sus casos estaban terminados, lo que plantea la posibilidad de que emprendan la peligrosa travesía para regresar. El funcionario dijo que la administración es consciente de esos peligros y está considerando traer gente a Estados Unidos, como lo está haciendo para reunir a las familias que permanecen separadas años después de la política de "tolerancia cero" de Trump sobre los cruces fronterizos ilegales.

La medida es otro esfuerzo significativo para reparar las políticas de Trump que los funcionarios de la administración de Biden y sus aliados dicen que fueron crueles e inhumanos y los defensores dicen que fueron extremadamente efectivos para disuadir a los solicitantes de asilo de venir a Estados Unidos.

El presidente Joe Biden detuvo la política de Permanecer en México en su primer día en el cargo y pronto permitió que aproximadamente 26,000 solicitantes de asilo con casos activos regresaran a los Estados Unidos mientras sus casos se desarrollan, un proceso que puede llevar años en un sistema judicial atrasado. más de 1,3 millones de casos. Más de 12,300 personas con casos activos han sido admitidas en los EE. UU. Desde febrero, mientras que otras que se han registrado pero aún no han ingresado al país elevan el recuento a alrededor de 17,000.

Eso todavía deja fuera a decenas de miles de solicitantes de asilo cuyas solicitudes fueron denegadas o desestimadas según la política, conocida oficialmente como "Protocolos de protección al migrante". Los defensores han estado presionando durante meses para que tengan otra oportunidad, pero la administración ha guardado silencio, dejándolos en un limbo legal.

Muchos solicitantes de asilo cuyas solicitudes fueron denegadas por no comparecer ante el tribunal dicen que fueron secuestrados en México. Otros estaban demasiado enfermos o tenían miedo de viajar a un cruce fronterizo en una ciudad peligrosa, a veces con citas a partir de las 4:30 a.m. El grupo de defensa Human Rights First registró más de 1,500 ataques denunciados públicamente contra personas sujetas a la política.

La dificultad para encontrar abogados de México significó que pocos tenían representación legal, lo que contribuyó a una tasa de subvención miserable del 1,6% entre los casos que se decidieron. Las autoridades estadounidenses dieron a los solicitantes de asilo una lista de abogados de bajo costo o sin costo, pero los teléfonos sonarían sin respuesta y los mensajes no fueron devueltos.

La administración de Biden no ha decidido si admitirá a las personas que se presentaron a la corte y se les negó sus reclamos, dijo el funcionario. La lógica detrás de la elegibilidad ampliada es dar otra oportunidad a las personas que no comparecieron ante el tribunal.

Cerca de 6.700 solicitantes de asilo tuvieron casos desestimados, a menudo después de que los jueces encontraron que el gobierno cometió un error al aplicar la política o que los migrantes no se presentaron.

En total, alrededor de 70,000 solicitantes de asilo fueron devueltos a México bajo la política introducida en San Diego en enero de 2019 y se expandieron a través de la frontera luego de que el entonces presidente Donald Trump amenazara a México con aranceles más altos si no hacía más para revertir un aumento importante. en los pasos fronterizos.

La política fue muy efectiva para disuadir las solicitudes de asilo, pero fue ampliamente criticada por exponer a los solicitantes de asilo a condiciones peligrosas en las ciudades fronterizas mexicanas y violar sus derechos bajo la ley nacional y los acuerdos internacionales, dicen los defensores.

Aquellos a quienes se les negó la política pueden registrarse en un sitio web operado por la agencia de refugiados de la ONU en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones.

No está claro dónde están los solicitantes de asilo elegibles, pero el grupo de migración trabajará para llevarlos a la frontera, dijo Klein Solomon. El gobierno mexicano ha trasladado a muchas personas de la frontera a otras partes del país, argumentando que era más seguro sacarlas de áreas más controladas por el crimen organizado.

Es probable que la noticia sea aplaudida por grupos proinmigración que han denunciado las políticas de Trump como crueles e inhumanas, al tiempo que invitan a las críticas de defensores más orientados a la aplicación de la ley que dicen que las políticas de Biden han alentado a más personas a buscar asilo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Registró más de 180.000 encuentros en la frontera con México en mayo, la mayor cantidad desde marzo de 2000. Pero las cifras se vieron impulsadas por una prohibición relacionada con la pandemia de solicitar asilo que alentó los intentos repetidos de cruzar porque ser atrapado no tenía consecuencias legales. .

La administración Biden dice que está trabajando para construir un sistema de asilo "humano", pero ha publicado pocos detalles.

Estados Unidos fue, con mucho, el destino más popular para los solicitantes de asilo el año pasado, con 250.800 nuevas solicitudes, más del doble que Alemania, con 102.600 solicitudes, informó la agencia de refugiados de la ONU la semana pasada. España, Francia y Perú completaron los cinco primeros.