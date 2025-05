Estudiante de enfermería de STC se gradúa tras superar el cáncer

Con tan solo 23 años, un joven del Valle del Río Grande ha enfrentado muchas dificultades con su salud y varias puertas cerradas en su camino.

Nacer con cáncer, y perder su ojo izquierdo, solo le dio más fuerzas para dedicar su vida a la medicina para ayudar a otros pacientes con su misma condición.

A Gerardo Cantú, cuando tenía 21 años, una universidad del Valle del Río Grande, la cual él prefirió no mencionar, lo rechazó del programa de enfermería por carecer de su ojo izquierdo, situación que nos dice le bajó la autoestima, pero se negó a dejarse vencer.

"Me dijeron, tú no puedes hacer esto, ve y búscate otra carrera, tú no puedes ser enfermero, en realidad si me hizo sentir de una manera, pero dijo no, esto es lo que yo quiero ser y me fui a STC, y en vez de mirarme como una persona que no puedes hacer trabajo me dijeron no mira, te vamos a ayudar", comentó Gerardo Cantú, estudiante de enfermería de STC.

Gerardo tenía tan solo cuatro años cuando sus doctores descubrieron dos tumores en su ojo izquierdo. La única solución fue removerlo para sobrevivir. A los 14 años, se le desarrolló un tumor en la rodilla por el cual recibió quimioterapia y radiación, y a los 21, sus médicos detectaron un tumor en el cráneo, y al estar próximo a empezar sus estudios de enfermería, rechazó la quimioterapia y prefirió una intervención quirúrgica para remover el tumor.

Su maestra Cynthia Ríos dice que la falta de vista del ojo izquierdo de Gerardo no le ha afectado en sus cursos, y es uno de los alumnos más destacados de su clase.

"Es un alumno excepcional y único y no tiene miedo a hacer preguntas ni a retos. Y hay otro alumno que les da vergüenza sobresalir de la clase o ser voluntarios. Pero en el caso de Gerardo, aunque él enfrenta retos y barreras, y sabe bien que todo es posible", indicó Cynthia Rios, del programa de enfermería de STC.

Este sábado, Gerardo recibirá el título de enfermero certificado de STC en su ceremonia de graduación. Pero sus ganas de superación no terminan ahí, ya que pronto iniciará sus cursos para convertirse en un enfermero anestesiólogo y desea permanecer en el Valle del Río Grande para ayudar a su comunidad.