Gobierno de EE. UU. crea CBP Home, la nueva app para la deportación voluntaria

By:

in Noticias RGV

La aplicación móvil "CBP Home" es la nueva herramienta del gobierno estadounidense que permite a los inmigrantes viviendo ilegalmente en el país, iniciar su proceso de deportación voluntaria.

La administración del presidente Donald Trump reveló la creación de la aplicación, la cual, según lo que señala el departamento de seguridad nacional, facilitará el retorno ordenado de los migrantes que deseen salir de Estados Unidos y volver a su país de origen, evitando la deportación forzada.

"Si tú te quieres deportar tú mismo o regresar a tu país, entonces llenas esa aplicación para indicarle al gobierno que tú ya te vas", agrega Carlos Moctezuma García, abogado de inmigración.

La aplicación CBP Home es una herramienta móvil gratuita desarrollada por la oficina de aduanas y protección fronteriza (CBP) y su principal función es que los usuarios hagan una declaración de su intención de salida del país. Para algunos, esta aplicación representa una salida viable, mientras otros lo ven con escepticismo.

"Si es cierto, que hay mucho extranjero malo que se ha infiltrado en este país malamente, eso es cierto, y esa gente hay que sacarla. Antes de que me saquen de aquí por inmigración, bueno, si hay que irnos a otro país nos iríamos", agrega Dalgir Rockwell, habitante de McAllen.

Luis Álvarez es originario de Venezuela y en abril su TPS se vencerá, él dice que en caso de no obtener una renovación de su permiso de estadía legal ve como una buena alternativa inscribirse en el CBP Home para volver a su país.

"Yo lo haría, porque que voy a hacer yo aquí, si voy a estar con la incertidumbre que mis hijos no puedan ir a la escuela, que mi esposa no pueda trabajar ni yo tampoco, para eso me inscribo y nos vamos tranquilamente", agrega Luis Álvarez, migrante venezolano.

El abogado de inmigración Carlos Moctezuma García recomienda a la comunidad migrante asesorarse legalmente antes de tomar una decisión, ya que puede haber soluciones alternas.

"Si tú eres una persona indocumentada en los Estados Unidos investiga, quizá alguien te puede pedir, alguien puede archivar una aplicación, quizá pueden archivar una aplicación por violencia doméstica, o por ser víctima de un crimen, o por tener un hijo ciudadano americano, todo eso se tiene que investigar para ver si hay algo que se puede pelear aquí en Estados Unidos", agrega Carlos Moctezuma García, abogado de inmigración.

Por ahora la comunidad migrante sigue atenta a los efectos de esta medida y como podría impactar en su estadía en país.