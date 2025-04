Identificación especial para abordar vuelos a partir del 7 de mayo

Partir del 7 de mayo, una nueva regulación federal cambiará la forma en que viajamos por avión dentro del país. La ley del REAL ID exigirá una identificación específica para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales.

A nivel nacional, las autoridades se preparan para la implementación de la ley REAL ID el próximo 7 de mayo. A partir de esa fecha, todos los aeropuertos del país solicitarán una identificación que cumpla con los estándares federales para poder abordar vuelos nacionales.

El REAL ID establece estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados.

Esta medida busca prevenir el uso de identificaciones falsas y mejorar la seguridad nacional.

Los viajeros mayores de 18 años deberán presentar una identificación compatible con REAL ID para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales restringidas.

Las identificaciones compatibles con REAL ID llevan una estrella dorada en la esquina superior derecha. Alternativamente, se aceptarán documentos como pasaportes válidos y licencias de conducir emitidas por los estados.

"Ya mi familia, mis hijas y yo ya tenemos el real ID para poder viajar con tranquilidad y no tener ningún problema", agrega María del Carmen Chávez, viajera.

Varias personas ya tienen sus licencias renovadas, mientras que otros viajeros desconocen estos cambios

"Yo no sabía eso de que tienes que tener esa estrellita ahí en tu licencia, mi licencia se vence este año en agosto, ahora me estás enseñando la tuya y no me había fijado yo que tienes que tener eso", Adela Soriano, viajera.

El director del aeropuerto de Harlingen, Nicolás Mirman nos informó que ya cuentan con los equipos necesarios proporcionados por la administración de Transporte TSA para verificar las nuevas identificaciones.

"Ellos ya tienen todos los aparatos y los scaners listos para poder estar seguros de que los IDS que uno utilice sean las nuevas Real ID como les llaman", agrega Nicolás Mirman, director del aeropuerto de Harlingen.

Para aquellos que aún no tienen una identificación compatible con REAL ID, es importante recordar que pueden utilizar un pasaporte válido u otra forma de identificación aceptada por la TSA. Sin embargo, se recomienda obtener la REAL ID lo antes posible para evitar contratiempos.