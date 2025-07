Investigan incendio en una casa abandonada en Harlingen

Los residentes de una comunidad en Harlingen demuestran su preocupación después de que una casa se incendiara en llamas la noche del jueves 10 de julio.

Los bomberos y policías en Harlingen quieren asegurar que no fue intencional.

El incendio comenzó poco después de las 11 de la noche en una casa de la cuadra 300 de la calle East Buchanan, cerca de la intersección con la calle 4.ª

Cuando llegó el Departamento de Bomberos y Policías de Harlingen, el incendio ya había quemado la casa y el garaje.

"Cuando llegó la primera unidad, se produjo un ataque. Una cochera cerrada quedó completamente inundada y estaba pegada a la casa. Así que el fuego se extendió del garaje a la casa. La cochera quedó completamente dañada, al igual que la casa, también sufrió algunos daños. Actualmente, se está investigando, y los bomberos, junto con la policía, están investigando", comentó Ruben Balboa, jefe de bomberos de Harlingen.

Los bomberos realizaron una revisión para asegurarse de que no hubiera nadie adentro, ya que los propietarios confirmaron que la vivienda estaba deshabitada al momento del incendio.

"Durante nuestra investigación descubrimos que fue un incendio provocado y descubriremos quién fue, lo arrestarán", agregó Balboa.

Los vecinos como Aniceto Pérez reconocen que en la zona hay varias casas abandonadas, lo que facilita que personas pueden entrar durante la noche.

Aniceto fue testigo del incendio en la vivienda de al lado. "Pues nosotros ya estábamos dormidos, cosa que casi no lo hacíamos de dormir temprano. Y lo hicimos anoche. Y viene el vecino de enfrente. Y nos timbra. Y salimos y dice, está un fuego enseguida de la casa", expresó.

Aniceto asegura que nunca vio a nadie dentro de la casa y que conocía a los dueños.

Además, cree que el incendio pudo haber sido provocado por un acto de vandalismo.

"Me imagino que fue alguien, un vandalismo, porque esa casa no tiene luz, no tiene agua, no tiene nada. Entonces no pudo haber sido un cortocircuito, tiene que haber sido alguien que estaba usando la casa para dormir a escondidas", indicó Aniceto.

El Departamento de Bomberos y la Policía de Harlingen siguen investigando que fue lo que provocó el incendio.