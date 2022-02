Manifestación para desestimar sentencia de Melissa Lucio por el asesinato de su hija

Los miembros de la familia y los defensores están tratando de generar conciencia sobre Melissa Lucio, una mujer del Valle en el corredor de la muerte que fue condenada en 2008 por matar a su hija de 2 años.

La hermana de Lucio, Sonya Valencia, estaba entre las docenas de otros en un mitin en Harlingen el domingo por la tarde. El grupo espera sacar a Lucio del corredor de la muerte y demostrar su inocencia antes de la fecha de ejecución de Lucio fijada para abril de 2022.

“Ella es inocente”, dijo Valencia. “No estaría aquí si no creyera en la inocencia de mi hermana”.

El grupo le está pidiendo al fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis V. Sáenz, y al gobernador Greg Abbott que vean “El estado de Texas contra Melissa”, un documental de 2020 basado en el caso. Los defensores dicen que en el documental, los expertos forenses detallan cómo no ocurrió el asesinato de la hija de 2 años de Lucio, Mariah.

En una declaración a Channel 5 News, el fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, dice en parte: “Antes de hablar sobre el acusado, permítanme contarles sobre la víctima, Baby Mariah, de 2 años”.

De acuerdo con el DA, el 17 de febrero de 2007, los paramédicos llegaron a un apartamento y encontraron a una niña desatendida tendida boca arriba en el suelo sin pulso. Sáenz continúa diciendo que el cuerpo de Mariah mostraba signos de abuso y escribe que la niña de 2 años tenía moretones nuevos y viejos, marcas de mordeduras y recuperaciones de un brazo roto.

La hermana de Melissa dice que no cree que Lucio haya causado esto.

“Melissa nunca lastimaría a sus hijos”, dijo Valencia. “Ella no era violenta. Todos gritamos. Ella gritaba mucho, 'Melissa, siéntate. Daniela, compórtate. Ese tipo de cosas. Pero nunca fue una madre violenta”.

En julio de 2008, un jurado del condado de Cameron encontró a Lucio culpable de asesinato capital y fue sentenciada a muerte. El mes pasado, el 14 de enero, el Tribunal de Distrito 138 firmó una fecha de ejecución del 27 de abril.

Valencia dice que todos los involucrados en el mitin del domingo seguirán luchando por Melissa.

“Creo en la inocencia de mi hermana”, dijo Valencia. “Voy a luchar por mi hermana hasta el final, hasta que vuelva a casa. Voy a seguir luchando”.

Según Sáenz, se presentaron al menos seis apelaciones a favor de Lucio y todas fueron desestimadas o denegadas por los tribunales, incluida la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Lucio es actualmente una de las seis mujeres en el corredor de la muerte de Texas y una de las ocho personas del Valle que se enfrentan a la ejecución.

Los organizadores y la familia planean reunirse afuera de la oficina del fiscal de distrito el lunes a las 10 a. m. para otra manifestación.

El documental "The State of Texas vs. Melissa" está disponible para su transmisión en Hulu y Amazon Prime.

Vea el video para el reportaje completo.