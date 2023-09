Organización Down by the Border crea 'mums' para estudiantes discapacitados

By:

in Noticias RGV

'Mums' son una tradición en la cultura de Texas y la organización Down by the Border, una organización sin fines de lucro, que proporciona servicios para niños con necesidades especiales, quiere que cada estudiante pueda experimentar esta tradición.

Down by the Border lleva 15 años realizando la creación de mums para los estudiantes discapacitados en las escuelas del distrito escolar de Brownsville.

El grupo mayormente es de madres quienes tienen un hijo discapacitado, ellas empiezan a hacer los mums al inicio del año escolar y trabajan de 3 a 4 horas diarias creándolos.

Gloria Hernández, forma parte de la organización desde hace 3 años, ella dice que es algo que hace con mucho cariño.

"Quiero que para el día de mañana, que cuando mi hijo esté grande, que esté en high scool, esta organización siga estando ahí, siga portando esto para ellos," agrego Hernández.

Con un presupuesto de 1800, Down by the Border puede repartir los mums para cada escuela en el distrito escolar de Brownsville y los personalizan en acorde con los colores de la escuela este año, estiman que harán 350 mums.

Los mums son presentados a los estudiantes por el equipo de fútbol y las porristas de la escuela.

Vea el video para el informe completo.