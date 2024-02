Salud y Vida: Beneficios de consumir vitamina C

Según especialistas médicos, cuando se trata del resfriado común, la vitamina C puede prevenir o curar los síntomas, pero ¿es realidad o ficción?

"La vitamina C no es una fórmula mágica, usted sabe, no es mágica ni le ayudará a recuperarse del resfriado", indicó Jesse Bracamonte, medicina familiar en la Clínica Mayo.

Bracamonte dice que si bien no existen investigaciones que prueben que la vitamina C ayude a prevenir que usted se contagie o enferme, algunos estudios sugieren que puede ayudar a aliviar los síntomas más rápidamente, pero solo en un 10 por ciento.

Independientemente de esto, Bracamonte dice que la vitamina C es importante para su salud.

"Ayuda a la formación de colágeno, ayuda a sanar los tejidos, ayuda a las proteínas, a la formación de músculos y a permanecer saludable", agregó Bracamonte.

Según el especialista, la vitamina C ayuda a que el sistema inmunológico trabaje bien.

La vitamina C se puede encontrar en alimentos como las frutas cítricas, bayas, pimientos, tomates y el brócoli.

"En promedio, una naranja tiene 50 mg de vitamina C. así que una naranja, fresa, algo de eso, es natural, es una forma natural de obtener vitamina C que debería ser suficiente para usted", recomendó Bracamonte.

Si usted quiere consumir más vitamina C, Bracamonte dice que los suplementos son útiles, por lo que debe consultar a su médico antes de tomarlos.

"Demasiado de lo que sea, no es bueno", sugirió Bracamonte.

Si usted busca alivio a los síntomas de un resfriado, lo único que necesita es un poco de paciencia.

"Yo recomiendo lo mismo para la gente como se hace desde antaño, descanso y sopa de pollo pueden ser las mejores medicinas", señaló Bracamonte.