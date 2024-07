UT Health San Antonio y UTSA impulsa doble licenciatura en medicina e inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya puede emular la cognición humana y es utilizada por los médicos para personalizar el tratamiento de los pacientes y realizar intervenciones quirúrgicas robóticas.

Dos universidades de Texas están uniendo esfuerzos con la medicina y la inteligencia artificial para ofrecerle un doble título a los estudiantes de medicina.

UT Health San Antonio y UTSA han creado el primer programa del país que ofrece un doble título--un doctorado en medicina y una maestría en inteligencia artificial.

"Nos guste o no, va a avanzar. Y puede avanzar con nosotros impulsando la tecnología o con nosotros siendo impulsados por la tecnología", agrega Ronald Rodríguez, MD, PhD, Prof. Education, The University of Texas Health Science Center at San Antonio.

La inteligencia artificial ya produce algoritmos de diagnóstico a partir de un modelo de aprendizaje automático y analiza vídeos quirúrgicos en tiempo real.

"Usted puede incluso utilizarlo en la sala de operaciones, donde usted tiene un cirujano que entra con una cámara y luego la IA es capaz de analizar lo que ve en la alimentación de la cámara", agrega Niklesh Akula, Cuarto año Med. Student, UT Health San Antonio.

Esta innovadora doble titulación está diseñada para fomentar el pensamiento "innovador".

Algo que el doctor Rodríguez ya está viendo.

"Tenemos un grupo realmente robusto de estudiantes de primer año que han autoorganizado su propio grupo de interés, y están asumiendo nuevos proyectos, en gran parte autoiniciados", agrega Ronald Rodríguez, MD, PhD.

Ahora está buscando subvenciones para implicar a estudiantes de primaria, después de ayudar a estudiantes como Niklesh.

"Me ha impulsado de muchas maneras que ni siquiera sabía qué era capaz de lograr, supongo", agrega Niklesh Akula.

"Hay mucho entusiasmo. Ven el potencial probablemente mejor de lo que lo vemos los que somos mayores", agrega Ronald Rodríguez, MD, PhD.

Se espera que la inteligencia artificial mejore la experiencia general del paciente y aumente la eficiencia de los sistemas hospitalarios.

Estos licenciados estarán al día de la formación en tecnologías innovadoras.