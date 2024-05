Salud y Vida: Beneficios y riesgos de los suplementos de aceite de pescado

Uno de cada cinco estadounidenses mayores de 60 años toma suplementos de aceite de pescado para obtener diversos beneficios para la salud, como una mejor salud del corazón, el cerebro, los ojos, las articulaciones y la piel.

Pero, a pesar de estos beneficios potenciales, ha habido preocupaciones sobre la seguridad y la eficacia de los suplementos de aceite de pescado, especialmente en dosis altas.

Los suplementos de aceite de pescado, promocionados durante mucho tiempo por sus ácidos grasos omega-3 y sus supuestos beneficios para la salud, están siendo analizados a medida que los investigadores descubren posibles riesgos asociados a su consumo.

"Para los individuos que ya están cumpliendo con la cantidad diaria recomendada, no hay evidencia de que más sea mejor, incluso para la salud ósea o la reducción de fracturas, en eso, no deberíamos estar empujando a los individuos a estar tomando más allá de la cantidad diaria recomendada", agrega Erin Michos, MD, Assoc. Prof. of Medicina, y Cardiología Johns Hopkins University School of Medicine.

Un estudio del 2021 relacionó dosis elevadas de aceite de pescado con un mayor riesgo de fibrilación auricular e embolias, sobre todo en individuos que toman estáticas.

Además, se ha expresado preocupación por su posible impacto en los infartos de miocardio y la muerte.

"Cuarenta y seis por ciento de los estadounidenses están tomando suplementos, y los datos para, tanto los suplementos de calcio y muchos otros tipos de suplementos y multivitaminas, ya sabes, no está claro, en absoluto, para cualquier tipo de cáncer, beneficio o beneficio cardiovascular. Así que muchos individuos están tomando estos, cuando muchos ensayos clínicos bien hechos han demostrado que estos suplementos no son mejores que el placebo. Los pacientes deberían hablar con sus médicos sobre si los necesitan, revisar su ingesta dietética e intentar hacer un esfuerzo concertado para cumplir con la dosis diaria recomendada", agrega Erin Michos, MD.

Es fundamental que los consumidores comprendan que, aunque los ácidos grasos omega-3 son esenciales para la salud en general, también pueden obtenerse a través de una dieta equilibrada rica en pescado, frutos secos y semillas.