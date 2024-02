Salud y Vida: Impactos positivos de los vales de alimentos

Según la CDC, solo un 12% de los adultos estadounidenses consumen la cantidad diaria recomendada de fruta. Y solo el 10% cumple las recomendaciones de ingesta de verduras.

Tomando en cuenta esto, un nuevo estudio busca una forma de conseguir que más personas consuman estos alimentos saludables.

Para Kathy Moramarco, comer sano es un modo de vida.

"Intento comer sano para controlar el peso, la longevidad y combatir el cáncer", agrega Kathy Moramarco.

La mayoría de la gente, como Kathy, sabe que las frutas y verduras frescas son buenas para ellos, pero comer lo suficiente puede ser difícil.

Ahora, un nuevo estudio demuestra que cuando los médicos prescriben alimentos saludables, la nutrición mejora.

En un estudio con 3.881 personas de barrios de bajos ingresos, los participantes recibieron vales de entre 15 y 300 dólares al mes para comprar más fruta y verdura. Los resultados mostraron que los voluntarios acabaron comiendo un 30% más de productos al día.

Una dieta rica en frutas y verduras puede reducir el riesgo de:

- Diabetes

- Obesidad

- Hipertensión

- Cardiopatías

- Cáncer y otras enfermedades

De acuerdo a los expertos, cuanta más variedad y color, ¡mejor!

"Cuando comes colores, esos colores te dan los nutrientes que necesitas para estar más sano", comenta Mary Mcalary, Cert. Holistic Health Coach, Author, Founder of New Day One Life Nutrition.

La asociación americana del corazón recomienda de cuatro a cinco raciones diarias de fruta y verdura, mientras que el departamento de agricultura de EE.UU. sugiere llenar la mitad del plato con frutas y verduras.

En cuanto a Kathy, comenta sentirse mejor cuando come bien.

"Cuando incorporo mucha más fruta y verdura, me siento mucho mejor y mi energía se dispara", añade Kathy Moramarco.

El departamento de agricultura de EE.UU. calcula que una persona necesitaría gastar entre 63 y 78 dólares al mes para consumir la cantidad diaria recomendada de fruta y verdura.