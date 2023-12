Salud y Vida: Médicos autorizan las visitas centradas en los hospitales

Un simple cambio en la manera en que los médicos realizan sus rondas está marcando una diferencia en la atención al paciente y, aún más importante, en salvar vidas.

"En 24 horas, pasó de tener un pequeño sarpullido en el tobillo a, ser trasladada a urgencias por baja tensión, con la cara y las manos peligrosamente hinchadas", comentó Allison, madre de una menor de ocho años.

Fuera de la habitación del hospital de la hija de Allison, se encuentra un equipo de expertos médicos quienes trabajan en un plan de tratamiento.

Allison sabe que cuando se trata de su hija, ella es la experta.

El equipo médico en el hospital infantil Rimary la trataron como a una más del equipo.

"No se limitaban a venir, a decirme todo lo que iban a hacer, sino que elaborábamos un plan juntos, en plan: 'esto es lo que podemos ofrecer, esto es lo que podemos hacer, ¿qué te parece? ¿Qué es lo mejor para ella? Y así ha sido, no sabía que los hospitales podían funcionar de esa manera y me encanta", agregó Allison.

La forma tradicional de atender a los pacientes a menudo dejaba a los padres en la oscuridad, y el equipo médico pasaba por alto o ignoraba sus aportaciones.

Sin embargo, las visitas centradas en la familia están cambiando la forma en que los equipos médicos se comunican con las familias, planificando con ellas en lugar de para ellas.

"Realmente somos capaces de implicar a nuestras familias y a nuestros padres. ¿Quién conoce mejor a un niño que su familia?", comentó Irene Kocolas, médico en University of Utah Health/Primary Children's Hospital.

Para los médicos, esto significa un cambio sencillo que en realidad está redefiniendo la atención al paciente.

"Cuando trabajamos todos juntos, cuando formamos el equipo de padres, enfermeros y médicos, no solo sentimos que tenemos una mejor comunicación, sino que disminuimos nuestra posibilidad de cometer errores", añadió Kocolas.

Por su parte, la hija de Alisson dice sentirse segura con el equipo de médicos que la atiende.

"Siento que estoy con una familia que cuida de mí. Siento que puedo confiar en ellos y que puedo comunicar cualquier cosa que tenga en mente y ellos me escucharán y verán qué pueden hacer al respecto", expresó la hija de Allison.

Según un estudio reciente, los errores médicos disminuyeron en un 38 por ciento cuando se aplicó el sistema de visitas centradas en la familia.