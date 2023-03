Su Salud Importa: La importancia de abordar temas de salud mental con sus hijos

Abordar temas sobre la salud mental cuando se trata de tus hijos no siempre es fácil, pero los expertos de la salud advierten que es crucial.

"Muchos de nuestros jóvenes están batallando" dijo la psicóloga Alfiee M. Breland-Noble, psicóloga:

Una encuesta sobre jóvenes de los centros para el control y la prevención de enfermedades de estados unidos, levantada en 2021, encontró un incremento en los desafíos de salud mental, experiencias de violencia y pensamientos y comportamiento suicidas entre todos los adolescentes.

Especialmente, entre niñas y miembros de la comunidad LGBTQ.

La psicóloga Alfiee Breland-Noble dice que una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer es mostrar a los niños formas de lidiar con problemas de salud mental -- lidiando con los propios.

"Si no lo modelamos, no les estamos dando a nuestros jóvenes la oportunidad de ver cómo se observa, y no les demostramos que nos tomamos la salud mental en serio" agrego la psicóloga.

Noble recalca la importancia de hablar con sus hijos sobre la salud mental y que la secundaria es un momento importante para tener estas conversaciones

Si no está seguro de dónde empezar, puede consultar la página de Sound It Out Together.

"Una pieza clave es que los padres y cuidadores tenemos que estar dispuestos a escuchar. Se hace la pregunta, y luego les digo a las personas que deben callar y escuchar lo que sea que nuestros jóvenes necesitan decirnos" comento Noble.

Vea el video para el informe completo.