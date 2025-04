Utilizan la inteligencia artificial en los efectos especiales

James Cameron habla sobre el uso de inteligencia artificial sin recortar puestos de trabajo en el equipo de rodaje.

El cineasta declaró en el pódcast "Boz to the future" que Hollywood tiene que reducir a la mitad los costos de producción de películas con muchos efectos especiales.

Pero "no se trata de despedir a la mitad del personal de la compañía de efectos especiales: se trata de duplicar la velocidad de finalización de cada toma".

En otras noticias, buenas noticias para los fans de "The last of us":

Antes del estreno de la segunda temporada, HBO renovó la serie basada en el popular videojuego por una tercera temporada.