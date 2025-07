Superman disponible en cines

Ya salió el tráiler oficial de "Billy Joel: and so it goes".

La primera parte del documental sobre el "Hombre del piano" debuta este viernes en HBO Max. La segunda mitad se estrenará el viernes siguiente.

Hay más para los fanáticos de "Murderbot". Apple TV plus ha renovado la comedia emocionante para una segunda temporada.

Alexander Skarsgard interpreta al robot de seguridad que lleva el título de la serie.

En otras noticias, la estrella de "Superman" David Corenswet dice que disfrutó más hacer el papel de "Clark Kent" que el del hombre de acero.

"La capa ayuda, pero aun así fue una experiencia de nervios salir por primera vez para que todos lo vieran. Con Clark es mucho más divertido, porque estás como oculto bajo la ropa y las gafas te tapan la cara. El pelo está delante de la cara. Te sientes un poco más de incógnito, lo cual es apropiado. Y también, creo que tienes permiso para divertirte un poco más", comentó Corenswet.

