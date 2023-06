Estudiantes del Valle aprovechan las vacaciones de verano y construyen rampas para personas que usan sillas de ruedas

La escuela terminó y algunos estudiantes se están uniendo para ayudar a la gente en el Valle. Los jóvenes están montando rampas para sillas de ruedas para gente que las necesitan.

Se trata de un proyecto liderado por 12 estudiantes que tienen como objetivo construir al menos 36 rampas para sillas de ruedas.

"Me gusta mucho, es muy bonito. Tengo una pierna débil en mi lado izquierdo y se me va a veces. Así me caigo a veces", señala San Juanita Mendoza, residente de Harlingen.

Lincoln Pearson, de 15 años, es uno de los voluntarios que junto con sus compañeros han construido cuatro rampas esta semana.

Los adolescentes forman parte de un grupo humanitario afiliado a la iglesia, con sede en Utah. El grupo colabora con el "Texas Ramp Project" para construir rampas para sillas de ruedas a quienes más lo necesitan.

