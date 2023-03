Salud y Vida: Consejos para ayudar la salud mental de sus hijos

Expertos en temas de salud advierten que los padres y quienes apoyan en el cuidado de la salud juegan un papel crítico en el bienestar emocional de sus hijos.

Según reportes de la UNICEF, más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren trastornos mentales.

El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Y alrededor del 15% de los adolescentes de países de ingresos medios y bajos se han planteado él suicidó.

De acuerdo a los expertos, los padres podrían ayudar a revertir estos números y ayudar en el bienestar emocional de sus hijos.

Cuando se trata de tus hijos, abordar temas sobre la salud mental no siempre es fácil, pero los expertos de la salud advierten que es crucial.

La psicóloga Alfiee Breland-Noble dice que una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer es mostrar a los niños formas de lidiar con problemas de salud mental — lidiando con los propios.

“Si no lo modelamos, no les estamos dando a nuestros jóvenes la oportunidad de ver cómo se observa, y no les demostramos que nos tomamos la salud mental en serio", dijo Breland-Noble.

Breland-Noble recalca la importancia de hablar con sus hijos sobre la salud mental, y que la secundaria es un momento importante para tener estas conversaciones.

"Una pieza clave es que los padres y cuidadores tenemos que estar dispuestos a escuchar”, agregó Breland-Noble. Se hace la pregunta, y luego les digo a las personas que deben callar y escuchar lo que sea que nuestros jóvenes necesitan decirnos".

Si no está seguro de dónde empezar, puede consultar la página de internet https://sounditouttogether.org/es.