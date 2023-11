Salud y Vida: Utilizan tecnología 3D para detectar daños en la columna

El dolor de espalda es algo con lo que muchas personas batallan en algún momento de sus vidas. Los casos graves a menudo requieren cirugía para solucionar el problema.

Sin embargo, especialistas médicos utilizan una tecnología innovadora para que los procedimientos en la columna sean más rápidos, menos invasivos y, en general, mejores para el paciente.

"Me encanta salir a caminar. Me encanta hacer caminatas. Me encanta jugar tenis. Acabo de aprender pickleball", comentó Nancy Bielefeld, una paciente que sobrellevaba un dolor severo en la espalda y que la mantenía fuera de la cancha.

"No podía jugar, con las carreras y las sacudidas, me dolía demasiado", agregó Nancy.

Después de realizarse un examen de Rayos X y una imagen de resonancia magnetica (MRI), Nancy se enteró de que tenía una deformidad en la columna y nervios severamente oprimidos. La cirugía fue su mejor opción.

"No solo hay que liberar los nervios, sino que también hay que reconstruir esa parte de la columna", indicó Stephen Ritter, médico ortopédico de 'Medicine Sports and Orthopedics Carmel'.

El doctor Stephen Ritter utiliza el sistema de orientación Q de Stryker para visualizar la cirugía. Este produce modelos 3D en tiempo real de la columna de un paciente, lo que permite a los cirujanos operar a través de una pequeña incisión.

"Tradicionalmente, en una cirugía abierta grande, hay que abrir bien la incisión para poder ver la anatomía y reparar lo que se necesita reparar. Con estas diferentes tecnologías, se le permite reparar gran parte del problema estructural sin tener que ver la anatomía directamente", comentó Ritter.

Ritter agrega que para sus pacientes, una incisión más pequeña significa un menor riesgo de infección, menos dolor después de la cirugía y un tiempo de recuperación general más corto.

La cirugía de Nancy fue un éxito. Ahora está libre de dolor y, una vez más, puede disfrutar de las cosas que ama.

"Recuperé mi actividad, mi estilo de vida realmente activo", expresó Nancy.

Ritter agrega que esta tecnología de navegación, en su conjunto, puede utilizarse para muchas cosas.

Sin embargo, menciona que este sistema de guía específico que utiliza está diseñado exclusivamente para ayudar con las cirugías de la columna debido a su capacidad precisa para dirigirse a un hueso o un área determinada durante la operación.