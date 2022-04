Se desestima el cargo federal por drogas contra un hombre acusado falsamente de poseer 700 galones de metanfetamina líquida

Los archivos de la corte federal muestran que se desestimó el cargo contra un hombre arrestado en febrero por poseer más de 700 galones de metanfetamina líquida.

Se dijo que el presunto cargamento de drogas que Juan Carlos Toscano Guzmán estaba acusado de poseer tenía un valor de más de $ 10 millones. Estuvo encarcelado durante más de un mes después de su arresto

A pesar de que la sustancia en cuestión dio positivo por metanfetamina en las pruebas realizadas por la DEA y los departamentos de policía y bomberos de la ciudad de Pharr, las pruebas de laboratorio revelaron que la sustancia no era metanfetamina, sino diesel mezclado con un aditivo.

“Necesitan trabajar en eso, eso es seguro”, dijo el abogado de Guzmán, Oscar Vega. “Estaba a la intemperie, así que nadie oculta nada. Los policías deberían haber sabido si eso es metanfetamina líquida”.

Un juez de distrito firmó la orden de desestimación de los cargos la semana pasada.

“Creo que no hay nada que puedan hacer… pueden decir que lo sienten, pero eso no va a cambiar nada”, dijo Vega. “No (van a) pagar el tiempo de alguien durante un mes en prisión. No les haces un cheque, es lamentable que las pruebas de campo no fueran precisas").

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se negó a comentar. La DEA dirigió todos los comentarios al jefe de policía de Pharr, Andy Harvey, quien dijo en un comunicado que las pruebas utilizadas proporcionaron una causa probable para seguir adelante con un arresto y cargos federales.

“Solo desearía que respondieran y dijeran: 'Sabes, vamos a trabajar en nuestras pruebas, ver dónde fallamos'”, dijo Vega. “Acapararon los titulares, pero también necesitan regresar y decir: 'Está bien, vamos a trabajar para mejorar nuestras pruebas, para que personas inocentes no sean encarceladas'”.