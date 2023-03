Sea Turtle Inc. limpian la playa para cuidar el hábitat marino

En la Isla del padre, esta mañana se llevó a cabo una limpieza en la playa.

La campaña, que estuvo a cargo de Sea Turtle Inc. tenía como objetivo cuidar el hábitat de las especies marinas, en específico de las tortugas.

Actualmente, 7 especies de tortugas marinas están en peligro de extinción y 5 de ellas viven en el Golfo de México.

"También se acerca la migración de las tortugas marinas aquí en la Isla del Padre, y es muy importante que cuando vengas también vengas a recoger la basura, porque hay miles de basuras aquí en la playa y es importante que toda la gente venga y nos ayude, porque las tortugas muy pronto van a anidar aquí en la playa y no queremos que haya tanta basura para que aniden, pongan huevitos y tengamos tortugas aquí," dijo Sanjuana Zavala, Director of Marketing and Development con Sea Turtle Inc.

Las personas que se dieron cita en la limpieza de la playa recibieron todas las herramientas para ayudar a esta noble causa.